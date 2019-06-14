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 Пожар в Нотр-Дам: миллиардеры, обещавшие пожертвовать деньги на ремонт собора, не заплатили

Сегодня, 17:18
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 Пожар в Нотр-Дам: миллиардеры, обещавшие пожертвовать деньги на ремонт собора, не заплатили - фото

Philippe Lopez/Pool via REUTERS

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар

Миллиардеры, которые публично пообещали сделать пожертвования на восстановление Нотр-Дам, еще не заплатили ни цента на реконструкцию, сообщает AP.

«Большие доноры не заплатили. Ни цента», — сказал старший пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино.

«Они хотят знать, на что тратятся их деньги, а не просто платить зарплату сотрудникам», — сказал он.

Вместо этого оплачивали счета и выплачивали зарплату работникам в основном граждане США через благотворительный фонд Друзья Нотр-Дама.

По словам пресс-секретаря собора, работа идет круглосуточно в течение нескольких недель, и, не имея законного финансового механизма для оплаты труда работников, собор возлагается на благотворительный фонд для финансирования первого этапа реконструкции.

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Ранее о пожертвовании в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора.

Семья Беттанкур, владеющая концерном L’Oréal, объявила, что пожертвует 200 миллионов евро на восстановление парижского собора Нотр-Дам

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам Париж

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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