Среди 15 погибших в клубе Полигон в Костроме был наемник, который с 2015 года воевал против Украины 6 ноября, 16:48 Российский наемник Александр Редников (Фото:Денис Казанский/Telegram)

В результате пожара в ночном клубе Полигон в Костроме в субботу, 5 ноября, погиб российский наемник, который с 2015 года воевал против Украины. Его звали Александр Редников.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Отмечается, что 38-летний Редников находился в Костроме после ранения. Где он его получил — не уточняется.

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Убийца якобы пытался спасти россиян, горевших в ночном клубе, и сам погиб.

«Тот случай, когда хотел дойти до Киева и воевать с бандеровцами, но тебя сжег в Костроме пьяный русский солдат», — написал Казанский.

В российской Костроме полиция задержала подозреваемого в поджоге клуба, в результате чего погибли 15 человек. СМИ пишут, что им оказался военнослужащий-контрактник, недавно вернувшийся с войны в Украине. Он уже признал свою вину.

Задержанного зовут Станислав Ионкин, ему 23 года.