В центре Москвы произошел пожар: горят склады российской железной дороги
Пожар в Москве, 29 августа 2023 года (Фото:Baza/Telegram)
В центре столицы страны-террориста России Москве на Комсомольской площади, которую называют площадью трех вокзалов, загорелись склады с имуществом российской железной дороги (РЖД).
Об этом сообщили российское пропагандистское агентство РИА Новости и Telegram-канал Baza.
По данным пропагандистов, сообщение о пожаре поступило в 17:30. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.
Представитель экстренных служб столицы рассказал, что на место происшествия выехали спасатели.
«Предварительно происходит пожар на складе с имуществом РЖД», — сказал собеседник агентства.
Пропагандисты утверждают, что возгорание якобы не влияет на движение поездов, а обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.