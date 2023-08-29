В центре Москвы произошел пожар: горят склады российской железной дороги 29 августа, 19:33 Пожар в Москве, 29 августа 2023 года (Фото:Baza/Telegram)

В центре столицы страны-террориста России Москве на Комсомольской площади, которую называют площадью трех вокзалов, загорелись склады с имуществом российской железной дороги (РЖД).

Об этом сообщили российское пропагандистское агентство РИА Новости и Telegram-канал Baza.

По данным пропагандистов, сообщение о пожаре поступило в 17:30. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.

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Представитель экстренных служб столицы рассказал, что на место происшествия выехали спасатели.

«Предварительно происходит пожар на складе с имуществом РЖД», — сказал собеседник агентства.



Пропагандисты утверждают, что возгорание якобы не влияет на движение поездов, а обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

