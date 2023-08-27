На АЗС под Бухарестом прозвучали взрывы: погиб человек, десятки пострадавших 27 августа, 00:49 Большая часть получивших ранения — пожарные (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

На АЗС в румынском городе Креведия, расположенном в 10 километрах от Бухареста, прозвучала серия взрывов. Пострадали 46 человек, один погиб.

Об этом сообщило Radio Romania и Reuters.



Большая часть получивших ранения — пожарные, которые приехали тушить заправку после первого взрыва. Однако огонь перекинулся на расположенную неподалеку цистерну. Всего с разницей в несколько часов прозвучало четыре взрыва.

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Из 46 раненых восемь были интубированы после серьезных ожогов, сообщили в правительстве.

«Мы считаем, что четверо пациентов, более чем наверняка, будут переведены сегодня вечером в больницы в Италии и Бельгии», — сказал журналистам премьер-министр Марсель Чолаку после экстренного совещания с государственными учреждениями, участвующими в урегулировании кризиса.

Местные власти эвакуировали население примерно в 300 метрах. Людей предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в воздухе в направлении Бухареста. Повышенный уровень загрязнения воздуха уже наблюдается в пригородах, населению рекомендовали закрыть окна.