Запустили петарду или ракету. В Костроме произошел пожар в ночном клубе, 15 погибших — росСМИ 5 ноября, 12:17 Пожар в Костроме (Фото:РИА Новости/Telegram)

В российском городе Кострома произошел масштабный пожар в ночь на 5 ноября. Огонь вспыхнул в одном из кафе и распространился на гостиничный комплекс.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ РИА Новости.

Первое сообщение о возгорании в клубе Полигон поступило в 02:58.

Огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из дома рядом с кафе.

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СМИ пишут, что 15 человек погибло, около 60 обратились в травмпункт. Большую часть везли автобусами, остальные достались своим ходом.

Пострадавшими официально в РФ считают всего четыре человека. Среди ранений — термические ожоги, отравление продуктами горения и порезы стеклом.

Пожар удалось локализовать через два часа — в 04:23. Тушение осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Ранг пожара повысили до третьего.

С огнем пытались справиться 50 человек на 20 спецмашинах.

По предварительным данным, пожару предшествовала массовая драка, в результате которой пострадали несколько посетителей кафе, и запуск либо петарды, либо сигнальной ракеты.

«В Полигоне раздался выстрел, затем пожар, через секунды дым распространился, все горит, толпа, давка, паника, едкий дым, ничего не видно», — рассказал один из очевидцев.

Предварительно, во время пожара в клубе работали только три эвакуационных выхода. Еще четыре были заперты. Прибывшим на вызов спасателям пришлось выламывать двери, чтобы люди могли их использовать для выхода из горящего здания. Директора кафе на месте происшествия не было, она приехала значительно позже.

Кроме того, по данным источников, которые приводит пропаганда, эвакуацию осложняло то, что большинство посетителей были пьяны и, по сути, сами мешали работе сотрудников МЧС.

Позже пропагандистское агентство сообщило, что предполагаемый виновник пожара задержан.