В результате масштабного пожара на заводе в Китае погибли более 30 человек 22 ноября, 04:04 По состоянию на утро вторника по местному времени официально доложено о 36 погибших (Фото:· Pixabay/Pexels)

На заводе в китайском городе Аньян, провинция Хэнань, произошел масштабный пожар. Погибли по меньшей мере 36 человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.



«Пожар вспыхнул на заводе компании Kaixinda Trading Co Ltd в районе Вэньфэн, в так называемой „зоне высоких технологий“ в городе Аньян», — отмечает агентство.

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По предварительным данным, возгорание произошло днем понедельника. На место сразу прибыли 63 пожарных автомобиля. Пожарные потушили помещение около 20 часов по местному времени. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23.00.

По состоянию на утро вторника по местному времени официально доложено о 36 погибших в результате стихии. Два человека получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

Местные власти сообщили, что департамент общественной безопасности определил виновных, подозреваемых в совершении преступления.