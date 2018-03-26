Пожар в Кемерове: в здании торгового центра обрушилась крыша

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В здании торгового центра Кемерова обрушилась крыша
Фото: МЧС РФ

В здании торгового центра Кемерова обрушилась крыша

В российском Кемерове крыша сгоревшего торгового центра Зимняя вишня обрушилась почти по всей площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров.

Об этом РИА Новости рассказал представитель МЧС РФ.

Он отметил, что продолжается проливка отдельных очагов, ведется разбор завалов на месте обрушения. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове вспыхнул 25 марта. Официально подтверждена смерть 53 человек, однако в СМИ появилась информация о 55 погибших.

Предварительной версией пожара является неисправная электропроводка, однако отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в частности поджог и неосторожное обращение с огнем.

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