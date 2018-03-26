Пожар в Кемерово: стало известно о 39 погибших

По последним данным, пожар был ликвидирован

Российские СМИ сообщают, что пожар в торгово-развлекательном комплексе Зимняя вишня в Кемерово был ликвидирован.

По данным МЧС, пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 39 человек, передает РИА Новости.

В воскресенье, 25 марта, в результате пожара в ТРК в больницы за помощью обратились 32 человека, двоих уже отпустили домой. Некоторые посетители ТРК, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон здания.

Во время пожара в одном из помещений взорвался газовый баллон, огонь распространился на крышу здания, которая затем рухнула.