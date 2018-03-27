Пожар в Кемерове: Следком РФ назвал основную версию

Наиболее вероятной причиной пожара в Кемерове является короткое замыкание

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове является короткое замыкание.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы, сообщает Интерфакс.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.