Пожар в Кемерове: Следком РФ назвал основную версию

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Наиболее вероятной причиной пожара в Кемерове является короткое замыкание

Наиболее вероятной причиной пожара в Кемерове является короткое замыкание

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове является короткое замыкание.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы, сообщает Интерфакс.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

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