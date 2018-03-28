Пожар в Кемерове: Россия объявила украинского пранкера в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), сообщившего о "300 погибших" при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерове.

Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Юнона Царева, срок ареста составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

Кроме того, следователь объявил Евгения Вольнова в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил против украинского пранкера Евгения Вольнова уголовное дело по признакам "возбуждение ненависти или вражды". По статье 282 Уголовного кодекса РФ ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей (от 138 до 230 тысяч гривен) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Украинский пранкер в день трагедии в Кемерове совершал телефонные звонки в медицинские учреждения и государственные органы, чтобы поинтересоваться, есть ли места для "300 погибших" при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. По официальным данным, в результате происшествия погибли 64 человека.

Сам Вольнов пояснил, что хотел лишь обратить внимание на то, что официальные власти скрывают реальное количество погибших, о чем неоднократно заявляли очевидцы пожара и родственники жертв, а названная цифра является приблизительной и основывается на количестве мест в кинозалах ТЦ.