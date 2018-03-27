Пожар в Кемерове: пожарная сигнализация в торговом центре перестала работать за шесть дней до трагедии

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Точное количество погибших детей пока не сообщается

Точное количество погибших детей пока не сообщается

Пожарная сигнализация в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерове перестала работать с 19 марта, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет Интерфакс.

"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", - уточнил он.

Бастрыкин добавил, что охранник после начала пожара не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения", - сказал он.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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