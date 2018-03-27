Пожар в Кемерове: пятерым фигурантам дела предъявлено обвинение

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Десятки стали жертвами пожара в Кемерове

Десятки стали жертвами пожара в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

"Следственный комитет РФ продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерове. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Смотрите также

По делу о пожаре были задержаны пять человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Следствие считает, что  наиболее вероятной причиной пожара было короткое замыкание. В то же время управляющая ТЦ  Надежда Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.

По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столп огня". "Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", - заявила она.

Смотрите также

Напомним, днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. По официальным данным, в результате погибли 64 человека.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове