Пожар в Кемерове: пятерым фигурантам дела предъявлено обвинение

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

"Следственный комитет РФ продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерове. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Смотрите также Что осталось: опубликовано первое видео, снятое внутри ТЦ в Кемерово после ликвидации пожара

По делу о пожаре были задержаны пять человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Следствие считает, что наиболее вероятной причиной пожара было короткое замыкание. В то же время управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.

По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столп огня". "Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", - заявила она.

Смотрите также Дышать было уже нечем. Подробности трагедии в Кемерово, унесшей более 60 жизней

Напомним, днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. По официальным данным, в результате погибли 64 человека.