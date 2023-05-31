Масштабный лесной пожар в Канаде уничтожил около 200 зданий

31 мая, 03:54
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Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы (Фото:Дикий пожар в Альберте / Справочник)

Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы (Фото:Дикий пожар в Альберте / Справочник)

В восточной канадской провинции Новая Шотландия бушует лесной пожар. Он уже уничтожил около 200 зданий.

Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что пожар вблизи столицы провинции города Галифакс начался в воскресенье и его до сих пор не удается взять под контроль. Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы.

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Погибших и пострадавших нет, но дым существенно ухудшил качество воздуха.

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Причина пожара пока доподлинно неизвестна, но по предварительной информации первичное возгорание могла вызвать человеческая деятельность.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Канада Лесные пожары

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