Масштабный лесной пожар в Канаде уничтожил около 200 зданий
Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы (Фото:Дикий пожар в Альберте / Справочник)
В восточной канадской провинции Новая Шотландия бушует лесной пожар. Он уже уничтожил около 200 зданий.
Об этом сообщает CBC News.
Отмечается, что пожар вблизи столицы провинции города Галифакс начался в воскресенье и его до сих пор не удается взять под контроль. Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы.
Погибших и пострадавших нет, но дым существенно ухудшил качество воздуха.
Причина пожара пока доподлинно неизвестна, но по предварительной информации первичное возгорание могла вызвать человеческая деятельность.