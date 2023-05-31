Масштабный лесной пожар в Канаде уничтожил около 200 зданий 31 мая, 03:54 Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы (Фото:Дикий пожар в Альберте / Справочник)

В восточной канадской провинции Новая Шотландия бушует лесной пожар. Он уже уничтожил около 200 зданий.

Об этом сообщает CBC News.



Отмечается, что пожар вблизи столицы провинции города Галифакс начался в воскресенье и его до сих пор не удается взять под контроль. Более 16 тысяч местных жителей были эвакуированы.

Видео дня

Погибших и пострадавших нет, но дым существенно ухудшил качество воздуха.

Причина пожара пока доподлинно неизвестна, но по предварительной информации первичное возгорание могла вызвать человеческая деятельность.