В гостинице в центре Москвы произошел пожар: погибли семь человек 22 февраля, 11:46 Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажки (Фото:МЧС РФ)

Поздно вечером 21 февраля в центре Москвы произошел пожар в гостинице Москабельмет, погибли семь человек, еще 15 пострадали.

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на столичное управление Следственного комитета РФ, среди погибших — двое детей.

Возгорание началось в одной из комнат гостиницы на пятом этаже 16-этажного здания. Там находилось общежитие. Огонь охватил около 100 квадратных метров.

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Позже в СКР назвали причиной пожара в гостинице поджог.

По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам общежития, совершило поджог помещения пятого этажа.

По факту пожара начато уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье об убийстве двух или более лиц.