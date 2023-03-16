Проколы путинских спецслужб. Как мог произойти пожар и взрывы в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону — генерал-майор запаса СБУ 16 марта, 19:56 Эксклюзив NV Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону (Фото:Baza)

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Radio NV рассказал, почему мог произойти пожар в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону, какие проколы имеет служба и почему российский диктатор Владимир Путин продолжает на нее опираться.

— Пожар и даже взрывы произошли в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Это рядом — Ростовская область. О чем это вам говорит?

— Можно много рассказывать всяких теорий. Кто-то может взять на себя ответственность.

Видео дня

Первое, что мне пришло в голову. Следует понимать, что пограничная служба, входящая в систему ФСБ, сейчас активно действует в том числе и на территории Украины. И она активно работает по подготовке диверсионных групп, пытающихся проникнуть на контролируемую Украиной территорию. Я не исключаю, что при изготовлении самодельных взрывных устройств (а для таких операций штатная взрывчатка не используется, используются исключительно самодельные взрывчатки) могла произойти такая для них беда.

— Есть миф внутри России о том, что ФСБ — это всесильная организация. Но подобное говорили и о российской армии, а мы увидели несколько иное. Прошел год после начала широкомасштабного вторжения. Как можно оценить эффективность ФСБ? Что вы видите, как человек, который именно был причастен к подобной организации, но в Украине?

— Очень много проколов. Во-первых, мы начинаем с того, что мы теперь все знаем о Пятой службе ФСБ, готовившей те аналитические материалы, на основании чего был сделан вывод, что их здесь будут встречать с цветами и бросаться на танки от любви. Бросались больше с гранатами, и это показало отсутствие той аналитической составляющей, которая всегда была присуща этим спецслужбам.

А потом нужно смотреть на качество людей, которых они вербовали. [Количество] разоблаченной агентуры, завербованной накануне или во время этой активизации военных действий, показывает, что качество ее очень низкое. Как правило, это были либо активисты, которых очень быстро можно вычислить, либо правоохранители, задействованные в каких-то коррупционных моментах. Мы просто видим тех, кого разоблачает Служба безопасности. И это также говорит о не очень высоком профессионализме ФСБ.

Я не хочу ничего говорить, все же надо врага в какой-то степени уважать. Но пока уважение не очень просматривается.

— Недавно появились сообщения, что в Новой Каховке взорвали автомобиль с одним из гауляйтеров. Его зовут Виталий Гура, он заместитель главы оккупационной администрации Каховского района. Кажется, что он ранен, но выжил, к сожалению. Но я обратил внимание: полгода тому назад ФСБ инсценировали его смерть. А зачем такие вещи делаются?