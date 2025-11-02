В Мексике в результате пожара в магазине погибли более 20 человек

Причины возгорания пока не установлены. Расследование продолжается. (Фото: Azteca/X)

В городе Эрмосильо (штат Сонора, северо-запад Мексики ) в субботу, 1 ноября, произошел смертельный пожар в одном из магазинов, в результате которого, по данным местных СМИ, погибли более 20 человек, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.



Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших в соцсети X (Twitter) и поручила министру внутренних дел направить команды для помощи пострадавшим и их семьям.

«Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто потерял жизнь», — написала Шейнбаум.

Мэр Эрмосильо Антонио Астиасаран также подтвердил, что в результате инцидента есть многочисленные жертвы.

По словам начальника пожарной службы города, причины возгорания пока не установлены. Расследование продолжается.