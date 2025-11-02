В Мексике в результате пожара в магазине погибли более 20 человек

2 ноября, 06:44
Причины возгорания пока не установлены. Расследование продолжается. (Фото: Azteca/X)

В городе Эрмосильо (штат Сонора, северо-запад Мексики) в субботу, 1 ноября, произошел смертельный пожар в одном из магазинов, в результате которого, по данным местных СМИ, погибли более 20 человек, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших в соцсети X (Twitter) и поручила министру внутренних дел направить команды для помощи пострадавшим и их семьям.

https://twitter.com/CPJannyBarrera/status/1984784946750251213

«Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто потерял жизнь», — написала Шейнбаум.

https://twitter.com/rfsonora/status/1984778312091386342

Мэр Эрмосильо Антонио Астиасаран также подтвердил, что в результате инцидента есть многочисленные жертвы.

По словам начальника пожарной службы города, причины возгорания пока не установлены. Расследование продолжается.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мексика Пожежа

