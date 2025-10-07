В Екатеринбурге 7 октября вспыхнул пожар на территории предприятия (Фото: Екатеринбург с огоньком / Telegram)

Во вторник, 7 октября, в российском Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщил местный Telegram-канал Екатеринбург с огоньком.

Там отметили, что, по предварительным данным, горит Уральский турбинный завод.

Позже Telegram-канал написал, что на предприятии опровергли информацию о пожаре. В пресс-службе завода заявили, что пожар произошел на соседнем мебельном производстве, расположенном на той же промышленной площадке.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что вспыхнула крыша склада на улице Фронтовых бригад.

О пожаре в Екатеринбурге также написал украинский Telegram-канал Exilenova+.

«В Екатеринбурге что-то горит на территории Уральского турбинного завода», — говорится в сообщении.

Exilenova+ пишет, что продукция этого завода используется в гражданской энергетике, а также в оборонно-промышленном комплексе. В частности энергетические турбины могут использовать для питания производства военного оборудования или в энергосистемах предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Exilenova+ также опубликовал координаты места, где произошел пожар: 56.878667614, 60.637828405.

Ранее 1 октября в российском Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Над городом поднимался огромный столб черного дыма.

Также 4 октября в городе Кириши Ленинградской области РФ возник пожар в промышленной зоне. Telegram-канала ASTRA писал, что под ударом мог оказаться один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).