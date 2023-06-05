Пожар в доме украинских беженцев в Германии: погиб ребенок, есть пострадавшие 5 июня, 00:17 Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

В немецком городе Апольда возник пожар в доме, где проживали беженцы из Украины. В результате инцидента погиб ребенок, есть пострадавшие.

Об этом заявил руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер.

Предварительно, погиб мальчик девяти лет. Перед этим было известно о пострадавших.

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В настоящее время продолжаются следственные действия, детали ЧП выясняются.

«Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от бомб Путина», — говорится в публикации.

Представитель МВД обещает приложить все сили для выяснения причины пожара.

«Здесь должна быть полная ясность», — подчеркнул Майер.

Перед этим появилась информация, что на месте ЧП было обнаружено тело. Личность погибшего будет установлена после проведения судмедэкспертизы, отмечали правоохранители.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила в своем Twitter, что федеральные органы безопасности находятся в постоянном контакте с полицией Тюрингии и «всегда готовы оказать поддержку».

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«Все мои соболезнования семье и беженцам, которые жили здесь. Хочу поблагодарить спасателей, которые быстро помогли и спасли многих людей из огня», — добавила она.