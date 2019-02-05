Пожар с восемью погибшими в Париже: прокуратура заявила о криминальном поджоге, задержана женщина Сегодня, 12:09 79 Цей матеріал також доступний українською EPA Правоохранители задержали женщину из-за смертельного пожара в Париже EPA

Прокуратура Парижа сообщила о задержании женщины, которая может быть причастна к пожару в многоэтажке, в результате которого погибли восемь человек.

При этом в прокуратуре заявили, что речь идет о поджоге по уголовным мотивам, сообщает DW.

В парижской прокуратуре также отметили, что 30 жителей в результате пожара получили травмы и получают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 5 февраля в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар. Огонь вспыхнул на последних этажах здания, построенного в 1970-х годах. Пожар удалось потушить лишь утром.

Пожар в Париже В ночь на 5 февраля 2019 года в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар.

Округ расположен на правом берегу реки Сены. В этом парижском округе находятся посольства около 90 стран мира. Округ также известен большим количеством музеев и популярных ресторанов.