Пожар с восемью погибшими в Париже: прокуратура заявила о криминальном поджоге, задержана женщина
Прокуратура Парижа сообщила о задержании женщины, которая может быть причастна к пожару в многоэтажке, в результате которого погибли восемь человек.
При этом в прокуратуре заявили, что речь идет о поджоге по уголовным мотивам, сообщает DW.
В парижской прокуратуре также отметили, что 30 жителей в результате пожара получили травмы и получают медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 5 февраля в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар. Огонь вспыхнул на последних этажах здания, построенного в 1970-х годах. Пожар удалось потушить лишь утром.
Пожар в Париже
В ночь на 5 февраля 2019 года в многоэтажке в 16-м округе Парижа возник пожар.
Округ расположен на правом берегу реки Сены. В этом парижском округе находятся посольства около 90 стран мира. Округ также известен большим количеством музеев и популярных ресторанов.