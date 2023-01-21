Вероятно, планировали отправить оккупантам. В Иркутской области загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны
Пожар под Иркутском (Фото:Zvezdanews/Telegram)
В Ангарске Иркутской области на нефтебазе произошел пожар. Загорелись железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Об этом сообщает пропагандистский телеканал Минобороны РФ Звезда в Telegram.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, топливо предназначалось для войск оккупантов.
«Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что они даже видны в окрестностях Иркутска», — написал он.
По данным местного Telegram-канала, на месте работали 35 пожарных и семь автоцистерн. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.