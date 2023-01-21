Вероятно, планировали отправить оккупантам. В Иркутской области загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны 21 января, 08:58 Пожар под Иркутском (Фото:Zvezdanews/Telegram)

В Ангарске Иркутской области на нефтебазе произошел пожар. Загорелись железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Об этом сообщает пропагандистский телеканал Минобороны РФ Звезда в Telegram.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, топливо предназначалось для войск оккупантов.

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«Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что они даже видны в окрестностях Иркутска», — написал он.

По данным местного Telegram-канала, на месте работали 35 пожарных и семь автоцистерн. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.