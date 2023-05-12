В Москве произошел пожар на заводе, где изготавливают двигатели для самолетов МиГ — росСМИ 12 мая, 11:26 СМИ сообщили о трех раненых в результате пожара (Фото:shot/Telegram)

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадало три человека.

По данным Telegram-канала Shot, на этом предприятии изготавливают двигатели для военных самолетов МиГ.

Отмечается, что возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра. В кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель, помещение затянуло клубами дыма.

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Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

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Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В этот же день на территории одной из воинских частей Воронежской области упал беспилотник.

В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.

