В Москве произошел пожар на заводе, где производят военное оборудование
По данным росСМИ, загорелась одна из лабораторий (Фото:lenta.ru)
Днем в четверг, 7 сентября, в столице страны-агрессора РФ Москве произошел пожар на заводе Салют, где производят в том числе военное оборудование.
По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло в одной из лабораторий, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали сотрудников.
Из окон третьего этажа валил густой черный дым.
По данным издания Baza, пожар произошел в вентиляционной камере склада микро-электроники.
Пожару присвоили повышенный ранг опасности, через некоторое время его удалось ликвидировать. Причина возгорания не сообщается.
Завод Салют в Москве является одним из крупнейших производителей авиадвигателей. Там также производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.