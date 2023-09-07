В Москве произошел пожар на заводе, где производят военное оборудование 7 сентября, 15:39 По данным росСМИ, загорелась одна из лабораторий (Фото:lenta.ru)

Днем в четверг, 7 сентября, в столице страны-агрессора РФ Москве произошел пожар на заводе Салют, где производят в том числе военное оборудование.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло в одной из лабораторий, где хранился горючий натрий. Из здания эвакуировали сотрудников.

Из окон третьего этажа валил густой черный дым.

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По данным издания Baza, пожар произошел в вентиляционной камере склада микро-электроники.

Пожару присвоили повышенный ранг опасности, через некоторое время его удалось ликвидировать. Причина возгорания не сообщается.

Завод Салют в Москве является одним из крупнейших производителей авиадвигателей. Там также производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.