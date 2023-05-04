Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области — росСМИ 4 мая, 09:38 РосСМИ сообщили, что беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ (Фото:ro.today)

В ночь на четверг, 4 мая, беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области РФ.

Как утверждает издание Baza, украинский беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов.

После столкновения дрон взорвался, начался пожар. Его потушили.

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Власти региона сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В последние дни в разных регионах РФ участились случаи пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

