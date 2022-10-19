В Белгороде начался пожар на подстанции. Власти говорят — «перенапряжение» 19 октября, 20:26 По данным СМИ, в Белгороде снова пожар на подстанции (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

В российском Белгороде в среду, 19 октября, «отключился трансформатор» на одной из подстанций.

Глава региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале утверждает, что причина отключения — «перенапряжение», из-за этого якобы остались без света две улицы. В Сети появились видео с пожаром на подстанции.



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Вечером 14 октября в Белгороде произошел пожар на подстанции после того, как над городом слышали звуки мощных взрывов. Предварительно, горела ТЭЦ Луч. До этого росСМИ сообщали о пожаре на подстанции в Шебекино Белгородской области 11 октября.

Гладков ранее неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей территории.