В Ярославле вспыхнул масштабный пожар на НПЗ (Фото: Exilenova+/Telegram)

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Над городом поднялся огромный столб черного дыма.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Местные жители в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ. В частности они распространяли фото и видео с места происшествия.

На кадрах можно четко увидеть черный столб дыма, что видно издалека.

Об инциденте сообщил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он заявил, что инцидент носит «техногенный характер» и не связан с атакой дронов.

Нефтеперерабатывающий завод Ярославнефтеоргсинтез является крупнейшим НПЗ на севере РФ и пятым по мощности в стране.