В Серпухове Московской области горит нефтебаза — фото
Пожар на нефтебазе в Серпухове Московской области, 26 октября 2025 года (Фото: Большой Серпухов via Telegram)
В Серпухове Московской области РФ 26 октября произошел пожар на нефтебазе.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав фото пожара.
Российское издание Чехов Вид сообщило, что на территории нефтебазы загорелся бензовоз, который тушили пожарные сразу из пяти населенных пунктов.
Издание утверждает, что пожар потушили в течение часа, распространение огня удалось предотвратить.