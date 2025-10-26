Издание утверждает, что пожар потушили в течение часа, распространение огня удалось предотвратить.

Российское издание Чехов Вид сообщило, что на территории нефтебазы загорелся бензовоз, который тушили пожарные сразу из пяти населенных пунктов.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав фото пожара.

В Серпухове Московской области РФ 26 октября произошел пожар на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе в Серпухове Московской области, 26 октября 2025 года (Фото: Большой Серпухов via Telegram)

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies