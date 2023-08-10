Апокалипсис на Гавайях. Беспрецедентные лесные пожары на двух островах уничтожили целый город, десятки людей погибли — фоторепортаж 10 августа, 13:13 Пожар на острове Мауи (Фото:Clint Hansen of Maui Real Estate Radio/TMX via REUTERS)

Второй день на двух островах Гавайев не могут потушить беспрецедентные лесные пожары. Из-за пожаров на островах Большие Гавайи и Мауи, вызванных сильным ветром от урагана Дора, погибли по меньшей мере 36 человек.

Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что значительная часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тысяч человек, была разрушена, сотни семей эвакуировали, сообщает CNN.

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«У нас больше нет Лахайны. Ее уже нет», — сказал каналу свидетель пожара.

Вице-губернатор Гавайев Сильвия Люк заявила, что восстановление на Мауи будет долгим и продлится годы.

NV публикует фоторепортаж ужасных лесных пожаров в курортном раю, которые сравнивают с апокалипсисом.

1. Пожар на острове Мауи с высоты птичьего полета.

Фото: Clint Hansen of Maui Real Estate Radio/TMX via REUTERS

2. Пожар возле перекрестка в Лахайне.

Фото: Zeke Kalua/County of Maui/Handout via REUTERS

3. Спутниковый снимок дыма от двух лесных пожаров, который движется на запад.

Фото: GOES:(CSU/CIRA & NOAA)/Handout via REUTERS

4. Набережная в Лахайне после пожара.

Фото: Mason Jarvi/Handout via REUTERS

5. Дым от лесного пожара возле Лахайны.

Фото: Dustin Johnson/Handout via REUTERS

6. Дым и огонь в Лахайне.

Фото: Jeff Melichar/TMX/via REUTERS

7. Спутниковый снимок с последствиями пожара в Лахайне.

Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

8. Огонь и дым возле Лахайны.

Фото: Dustin Johnson/Handout via REUTERS

9. Причал в Лахайне на фоне дыма от лесного пожара.

Фото: Dustin Johnson/Handout via REUTERS

10. Последствия пожара в Лахайне.

Фото: Mason Jarvi/Handout via REUTERS