Апокалипсис на Гавайях. Беспрецедентные лесные пожары на двух островах уничтожили целый город, десятки людей погибли — фоторепортаж
Пожар на острове Мауи (Фото:Clint Hansen of Maui Real Estate Radio/TMX via REUTERS)
Второй день на двух островах Гавайев не могут потушить беспрецедентные лесные пожары. Из-за пожаров на островах Большие Гавайи и Мауи, вызванных сильным ветром от урагана Дора, погибли по меньшей мере 36 человек.
Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что значительная часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тысяч человек, была разрушена, сотни семей эвакуировали, сообщает CNN.
«У нас больше нет Лахайны. Ее уже нет», — сказал каналу свидетель пожара.
Вице-губернатор Гавайев Сильвия Люк заявила, что восстановление на Мауи будет долгим и продлится годы.
NV публикует фоторепортаж ужасных лесных пожаров в курортном раю, которые сравнивают с апокалипсисом.
1. Пожар на острове Мауи с высоты птичьего полета.
2. Пожар возле перекрестка в Лахайне.
3. Спутниковый снимок дыма от двух лесных пожаров, который движется на запад.
4. Набережная в Лахайне после пожара.
5. Дым от лесного пожара возле Лахайны.
6. Дым и огонь в Лахайне.
7. Спутниковый снимок с последствиями пожара в Лахайне.
8. Огонь и дым возле Лахайны.
9. Причал в Лахайне на фоне дыма от лесного пожара.
10. Последствия пожара в Лахайне.