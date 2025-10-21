В Венгрии вспыхнул главный НПЗ страны

Ночью на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии, принадлежащем компании MOL, возник пожар. Возгорание удалось локализовать, по предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает Associated Press.

Пожар вспыхнул на перерабатывающем цехе Дунайского НПЗ в городе Сазхаломбатта. Причина инцидента расследуется.

Компания MOL заявила, что протоколы чрезвычайных ситуаций были соблюдены, а блоки, которые не пострадали от пожара, постепенно восстанавливают работу. Оценка ущерба продолжается.

Компания добавила, что сосредоточится на обеспечении внутренних поставок топлива и рассматривает возможность использования стратегических резервов Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан во вторник, 21 октября, сообщил, что провел переговоры с руководством MOL и министром внутренних дел относительно инцидента.

Он написал в соцсетях, что поставки топлива в Венгрии являются стабильными. Также он говорит, что обстоятельства пожара расследуют «как можно тщательнее».

AP отмечает, что нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти — единственное крупное предприятие по переработке нефти в Венгрии. НПЗ преимущественно перерабатывает нефть российского происхождения, что является редкостью для стран ЕС после того, как блок ввел меры для резкого сокращения импорта российской нефти и газа после вторжения РФ в Украину.

Во вторник власти сообщили, что качество воздуха вокруг завода постоянно мониторят. Превышение норм для здоровья не зафиксировали.

Очевидцы рассказали государственному информационному агентству MTI, что пламя и дым были видны за несколько километров.