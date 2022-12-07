В России утверждают, что потушили масштабный пожар на аэродроме в Курске спустя сутки

7 декабря, 18:13
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Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотника в Курске загорелся нефтенакопитель (Фото:t.me/ButusovPlus)

Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотника в Курске загорелся нефтенакопитель (Фото:t.me/ButusovPlus)

Пожар на российском военном аэродроме в Курской области потушили спустя сутки, утверждает местный губернатор Роман Старовойт.

Представитель страны-агрессора в среду, 7 декабря, написал в Telegram, что пожар более суток тушили больше 200 человек. До этого он утверждал, что «в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника» загорелся нефтенакопитель, и обвинял ВСУ. Украина не подтверждала эту информацию.

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Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что все три атаки на военные аэродромы РФ в начале декабря совершили украинские беспилотники.

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6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

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Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

https://www.youtube.com/embed/ON81lYvKTqQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ракетные удары Аэродромы Курская область Пожар Война России против Украины

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