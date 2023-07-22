Появился свежий снимок лагеря ЧВК Вагнер в Беларуси 22 июля, 20:53 Радиолокационный снимок лагеря ЧВК Вагнер, сделанный спутником Umbra (Фото:Maxar Technologies)

Газета The Washington Post опубликовала свежий радиолокационный снимок лагеря ЧВК Вагнер в селе Цель Могилевской области Беларуси.

Как пишет WP, на снимке, который был сделан в субботу, 22 июля, спутником Umbra компании Maxar Technologies, видно недавно прибывшую технику и оборудование в военном лагере в Беларуси, который, по слухам, обустроили вагнеровцы.

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Старший директор Maxar Technologies Стивен Вуд говорит, что снимки свидетельствуют о «десятках, если не сотнях единиц техники и оборудования, которые недавно прибыли на объект».

До этого журналистам был доступен снимок базы «вагнеровцев» за 16 июля. Тогда активности в лагере было существенно меньше, отмечает издание.

Фото: Maxar Technologies

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране около 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.

Наемники ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларусь. 19 июля в Беларусь заехала уже девятая колонна Вагнера, сообщали наблюдатели из Гаюна.

По состоянию на 22 июля, по данным ГПСУ, на территории Беларуси находится около пяти тысяч вагнеровцев.

Также в полевом лагере российских наемников возле Осиповичей было обнаружено почти 500 единиц техники.

В связи с прибытием вагнеровцев в Беларусь Польша и Украина усиливают свои границы.