Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Александр Гольц
Трибунал России — не указ
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Появилось видео удара молнии в ракету Союз во время запуска в РФ

Сегодня, 17:12
2582
Цей матеріал також доступний українською
Появилось видео удара молнии в ракету Союз во время запуска в РФ - фото

Скриншот с видео WBR Avia/YouTube

Запуск проводился при неблагоприятных погодных условиях

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель Союз во время ее пуска с космодрома Плесецк в Архангельской области РФ.

Судя по всему, причиной инцидента стало решение Роскосмоса не переносить ее запуск, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Как видно на опубликованных кадрах, спустя несколько секунд после того, как ракета оторвалась от земли, через ее корпус прошел мощный эклектический разряд.

Впрочем, никаких серьезных повреждений в результате происшествия она не получила и полет был продолжен.

Ранее сообщалось, что во время запуска российской ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Глонасс-М, в нее ударила молния.

Теги:   Видео Молния Ракета Союз Россия Ракеты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 10:55

img
Мэр Львова Садовый заявил, что его хотят снять с должности
Политика

Сегодня, 11:10

img
Разумков возглавил партию Слуга Народа
Геополитика

Сегодня, 16:33

img
Избранный президент Литвы Науседа продолжит курс Грибаускайте в отношении Украины

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Мы должны экспортировать 40% продукции Фармака, чтобы чувствовать себя в безопасности. Интервью с Филей Жебровской
Политика

Сегодня, 13:06

img
Ахметов говорил, что Зеленский будет президентом, в 2016 году. Главное из интервью Коломойского УП
Геополитика

Сегодня, 13:33

img
Триумф и поражение Макрона. Пять главных выводов о выборах в Европарламент

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться