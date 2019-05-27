Появилось видео удара молнии в ракету Союз во время запуска в РФ Сегодня, 17:12 2582 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео WBR Avia/YouTube Запуск проводился при неблагоприятных погодных условиях Скриншот с видео WBR Avia/YouTube

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель Союз во время ее пуска с космодрома Плесецк в Архангельской области РФ.

Судя по всему, причиной инцидента стало решение Роскосмоса не переносить ее запуск, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Как видно на опубликованных кадрах, спустя несколько секунд после того, как ракета оторвалась от земли, через ее корпус прошел мощный эклектический разряд.

Впрочем, никаких серьезных повреждений в результате происшествия она не получила и полет был продолжен.

Ранее сообщалось, что во время запуска российской ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Глонасс-М, в нее ударила молния.