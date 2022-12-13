Появилось видео с последствиями удара по воинской части в Клинцах. В РФ врали, что ракета была сбита
В результате удара пострадала военная техника РФ и казарма (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео с последствиями предполагаемого удара ВСУ по Клинцам Брянской области РФ.
Ранее местные власти утверждали, что украинская ракета была сбита и никакого ущерба якобы не нанесла.
«Ночью ВСУ провели обстрел города Клинцы. Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны», — заявил во вторник, 13 декабря, губернатор Александр Богомаз.
В то же время обнародованные кадры свидетельствуют об обратном.
На месте прилета видна огромная воронка, рядом с которой находится поврежденная российская военная техника.
«Вот такая хе*ня. Вот наша столовая недалеко. А вот казарма, которая пострадала», — прокомментировала ситуацию автор видео.