Появилось видео с последствиями удара по воинской части в Клинцах. В РФ врали, что ракета была сбита 13 декабря, 12:14 В результате удара пострадала военная техника РФ и казарма (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео с последствиями предполагаемого удара ВСУ по Клинцам Брянской области РФ.

Ранее местные власти утверждали, что украинская ракета была сбита и никакого ущерба якобы не нанесла.

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«Ночью ВСУ провели обстрел города Клинцы. Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны», — заявил во вторник, 13 декабря, губернатор Александр Богомаз.

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В то же время обнародованные кадры свидетельствуют об обратном.

На месте прилета видна огромная воронка, рядом с которой находится поврежденная российская военная техника.

«Вот такая хе*ня. Вот наша столовая недалеко. А вот казарма, которая пострадала», — прокомментировала ситуацию автор видео.