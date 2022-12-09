Уничтожен полностью. Появилось видео с последствиями масштабного пожара со взрывом в торговом комплексе в Москве 9 декабря, 19:26 Причиной пожара назвали «сварочные работы» (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

В соцсетях появилось видео с последствиями пожара, который вспыхнул в пятницу, 9 декабря, в торговом комплексе МегаХимки в Москве.

Как видно на опубликованных кадрах, его масштабы оказались настолько огромными, что восстановлению здание больше не подлежит.

Как сообщалось, площадь пожара, который начался со строительного гипермаркета ОБИ, составляла около 7 тысяч квадратных метров.

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По предварительным данным, его причиной стало возгорание из-за «сварочных работ».

На обнародованных видео также видно, что во время пожара в здании произошел мощный взрыв.

В результате происшествия погиб как минимум один человек.

Ущерб может составить десятки миллиардов рублей.