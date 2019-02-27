Появилось видео с моментом взрыва на вокзале в Каире в результате железнодорожной аварии
В Сети опубликовали
видео, на котором запечатлен момент железнодорожной аварии на вокзале в Каире, в
результате которой произошел мощный взрыв.
Обнародованные
кадры были сняты одной из камер наблюдения, установленной в подземном переходе.
На них видно, как после столкновения поезда с платформой происходит взрыв и люди в панике начинают разбегаться в разные стороны.
Внимание: Не
рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами
Ранее сообщалось,
что в столице Египта в результате аварии поезда на железнодорожном вокзале вспыхнул
масштабный пожар.
По имеющимся
данным, его жертвами стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения.