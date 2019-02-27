Наталья Кадя
Плохие привычки. Как не воевать с собой, а договориться
Андрей Цаплиенко
Если вы думаете, что Украина – центр мира
Иван Яковина
Как в Венесуэле началась война за еду
Ульяна Супрун
Мифы о микроволновке
Спецтема: Расследование о коррупции окружения Порошенко в оборонке Выборы президента Украины

Появилось видео с моментом взрыва на вокзале в Каире в результате железнодорожной аварии

Сегодня, 14:56
512
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео worldethq/YouTube

В результате происшествия погибли более 20 человек

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент железнодорожной аварии на вокзале в Каире, в результате которой произошел мощный взрыв.

Обнародованные кадры были сняты одной из камер наблюдения, установленной в подземном переходе.

На них видно, как после столкновения поезда с платформой происходит взрыв и люди в панике начинают разбегаться в разные стороны.

Внимание: Не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

Ранее сообщалось, что в столице Египта в результате аварии поезда на железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

По имеющимся данным, его жертвами стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Теги:   Поезд Каир Авария Египет

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 18:06

article_img
Трамп прокомментировал результаты первого дня саммита с Ким Чен Ыном
Страны

Сегодня, 15:31

article_img
Конгресс США опубликовал законопроект о новых "санкциях из ада" против России
Культура

Сегодня, 09:40

article_img
Режиссер Выжившего и Бердмена возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Выбор редакции

События

Сегодня, 15:53

article_img
ВКонтакте. Помог ли запрет российской соцсети ограничить влияние роспропаганды
Футбол

Сегодня, 14:08

article_img
Вы - сила. Капитан Динамо от имени команды написал письмо пленным украинским морякам
События

Вчера, 21:25

article_img
Первая сахарная. Как более 200 лет назад двое украинских крепостных купили себе свободу и основали многомилионный бизнес

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться