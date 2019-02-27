Появилось видео с моментом взрыва на вокзале в Каире в результате железнодорожной аварии Сегодня, 14:56 512 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео worldethq/YouTube В результате происшествия погибли более 20 человек Скриншот с видео worldethq/YouTube

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент железнодорожной аварии на вокзале в Каире, в результате которой произошел мощный взрыв.

Обнародованные кадры были сняты одной из камер наблюдения, установленной в подземном переходе.

На них видно, как после столкновения поезда с платформой происходит взрыв и люди в панике начинают разбегаться в разные стороны.

Внимание: Не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

Ранее сообщалось, что в столице Египта в результате аварии поезда на железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

По имеющимся данным, его жертвами стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения.