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Появилось видео похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи

Сегодня, 10:18
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Скрин видео Allrightsreserved/YouTube

Мужчина снял картину со стенда на глазах у посетителей

В Сети опубликовано видео похищения картины Куинджи Ай-Петри.Крым из Третьяковской галереи в Москве.

На ролике видно, как к стенду с картиной подходит мужчина и на глазах посетителей снимает картину.

После этого он беспрепятственно покинул галерею.

Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно было предотвратить ее вывоз за границу.

По данным СМИ, полиция случайно обнаружила кражу. Правоохранители прибыли в Третьяковскую галерею после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.

Подозреваемого в похищении картины задержали.

Теги:   Картина Галерея Москва Россия

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