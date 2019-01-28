Появилось видео похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи Сегодня, 10:18 1637 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео Allrightsreserved/YouTube Мужчина снял картину со стенда на глазах у посетителей Скрин видео Allrightsreserved/YouTube

В Сети опубликовано видео похищения картины Куинджи Ай-Петри.Крым из Третьяковской галереи в Москве.

На ролике видно, как к стенду с картиной подходит мужчина и на глазах посетителей снимает картину.



После этого он беспрепятственно покинул галерею.

Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно было предотвратить ее вывоз за границу.

По данным СМИ, полиция случайно обнаружила кражу. Правоохранители прибыли в Третьяковскую галерею после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.

Подозреваемого в похищении картины задержали.