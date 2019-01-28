Появилось видео похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи
В Сети опубликовано видео похищения картины Куинджи Ай-Петри.Крым из Третьяковской галереи в Москве.
На ролике видно, как к стенду с картиной подходит мужчина и на глазах
посетителей снимает картину.
После этого он беспрепятственно покинул галерею.
Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно было предотвратить ее вывоз за границу.
По данным СМИ, полиция случайно обнаружила кражу. Правоохранители прибыли в Третьяковскую галерею после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.
Подозреваемого в похищении картины задержали.