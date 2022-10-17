Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране

17 октября, 22:12
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База производства Shahed-136 в Иране (Фото:The Intel Lab / Twitter)

База производства Shahed-136 в Иране (Фото:The Intel Lab / Twitter)

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Соответствующее фото компания опубликовала в Twitter.

На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.

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В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.

https://twitter.com/theintellab/status/1582010263619846144?s=46&t=Kwbu96oTdsbDBuFZ4-dDMg

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Иран Война России против Украины Shahed-136

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