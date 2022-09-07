В шлеме и комбинезоне. СМИ опубликовали фото 10-летнего внука Путина 7 сентября, 21:09 Роман Фаассен (Фото:Olga Kosareva / East2West news)

В среду, 7 августа, британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографию 10-летнего внука российского диктатора Владимира Путина — Романа Фаассена.

Он является сыном старшей дочери диктатора Марии Воронцовой и ее первого мужа Йоррита Фаассена.

На фото у Романа Фаассена приоткрыт картинговый шлем. На его комбинезоне латиницей написано R.Faassen, а также имеются нашивки двух флагов — российского и нидерландского.

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2 сентября Настоящее время сообщило, что после взрывов в оккупированном Крыму соревнования по картингу под эгидой автомобильной федерации страны-агрессора России в Евпатории перенесли в Грозный.

В этом чемпионате страны-агрессора по картингу в классе «мини» в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен.



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