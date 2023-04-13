Взрывная вещь. Появилось фото статуэтки, с помощью которой подорвали пропагандиста Владлена Татарского 13 апреля, 18:00 Российские СМИ крупным планом показали статуэтку, с помощью которой взорвали Владлена Татарского (Фото:SHOT/Telegram)

Российские СМИ показали крупным планом фото статуэтки, с помощью которой, вероятно, в санкт-петербургском кафе взорвали пропагандиста Владлена Татарского.

Как утверждают российские издания, внутрь статуэтки была помещена взрывчатка, а магнит на ее дне якобы удерживал активатор взрыва – металлический шарик.

Они добавляют, что обвиняемая в убийстве Татарского Дарья Трепова якобы убрала магнит, когда дарила ему статуэтку, что позволило "украинским агентам" дистанционно привести взрывчатку в действие.

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Фото: SHOT/Telegram

Фото: SHOT/Telegram

Российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) умер в результате взрыва на своем «творческом вечере» в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля.

По информации российских СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова. Взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую она подарила Татарскому.

3 апреля российские силовики задержали Трепову. Ей предъявили обвинения по статье о "теракте" и 4 апреля арестовали.

В России также заявили о причастности к убийству Татарского украинских спецслужб и представителям Фонда российского оппозиционера Алексея Навального.

Согласно версии российских силовиков, Трепову «завербовал» через Telegram журналист, живущий в Украине. За убийство Татарского ей якобы пообещали сделать ее редактором в Киеве.

Затем в ФСБ дополнили свою версию об этих событиях, заявив, что взрывное устройство Треповой через сервис доставки передал гражданина Украины по имени Юрий Денисов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге и ликвидацию Владлена Татарского, заявил, что об этом должна думать Россия.

В украинской разведке заявили, что ответственность за смерть Татарского несет российский диктатор Владимир Путин и его режим.

В то же время, ответственность за ликвидацию пропагандиста взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.