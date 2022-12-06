«Атака беспилотника». Появились видео очевидцев масштабного пожара на аэродроме в Курске

6 декабря, 08:43
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Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель (Фото:t.me/ButusovPlus)

Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель (Фото:t.me/ButusovPlus)

В соцсетях появились видео очевидцев масштабного пожара на аэродроме в российском городе Курск, вспыхнувшего в ночь на вторник, 6 декабря.

По словам местных властей, его причиной стала атака беспилотника.

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«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Видео дня

Украинская сторона данное происшествие пока не комментировала.

Накануне сообщалось о взрывах на военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и Дягилево под Рязанью. Известно о смерти троих российских военных и уничтожении как минимум двух стратегических бомбардировщиков Ту-95.

https://www.youtube.com/watch?v=BNhb5-VXIkE
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Аэродром Курск Пожар Война России против Украины

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