«Атака беспилотника». Появились видео очевидцев масштабного пожара на аэродроме в Курске 6 декабря, 08:43 Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель (Фото:t.me/ButusovPlus)

В соцсетях появились видео очевидцев масштабного пожара на аэродроме в российском городе Курск, вспыхнувшего в ночь на вторник, 6 декабря.

По словам местных властей, его причиной стала атака беспилотника.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Украинская сторона данное происшествие пока не комментировала.

Накануне сообщалось о взрывах на военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и Дягилево под Рязанью. Известно о смерти троих российских военных и уничтожении как минимум двух стратегических бомбардировщиков Ту-95.