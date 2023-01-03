Не все так гладко. Хакеры опубликовали результаты ПЦР-тестов Лукашенко и его сына, сделанные для встречи с Путиным 3 января, 17:00 Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусские хакеры взломали сайт медицинского центра управделами президента Беларуси, в котором обслуживается диктатор Александр Лукашенко и его приближенные.

В интернете в открытом доступе оказались результаты ПЦР-тестов на коронавирус Лукашенко и его сына Николая за период с апреля 2021-го по декабрь 2022 года.

Хакеры, которые называют себя Объединенным штабом сопротивления, уточняют, что даты проведения тестов совпадают с датами визитов Лукашенко к российскому диктатору Владимиру Путину.

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В субботу, 31 декабря, хакеры заявили, что получили большое количество данных с компьютеров Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента, в частности, справки с результатами ПЦР-тестов на наличие SARS-Cov-2 Александра Лукашенко и его сына Николая. Врачи, чьи данные указаны в справках, действительно работают в медицинском центре управделами президента, его главный врач — Ирина Абельская: в расследованиях белорусских медиа ее называют матерью Николая Лукашенко.

Судя по датам, тесты Александра и Николая Лукашенко были сделаны накануне их визитов в Россию. Белорусский политик встречался с российским президентом пять раз в 2021 году и десять раз — в 2022 году.

С осени 2021 года в некоторых случаях проводилось несколько тестов в один и тот же день. Иногда справки выписывались до дня тестирования, иногда в них перепутаны номера документов. Хакеры делают вывод, что Лукашенко мог не сдавать тесты — ему просто выписывали необходимые документы.

Как минимум на одной справке, выданной Николаю Лукашенко, дата тестирования опережает дату результата теста / Фото: via video grab

В результатах тестов Александра Лукашенко встречаются два разных номера паспорта: MP 0000001 и MP 1000000. Справки Николая Лукашенко выписаны на три документа: на паспорт MP 0000001 (такой же, как у отца), на паспорт MP 2000000 и на документ PD 000001.

Серия PD обозначает биометрический паспорт. Их в Беларуси стали выдавать с сентября 2021 года. Однако справки на этот документ Николай получал уже в апреле и мае 2021 года. В то же время в справке за июль 2021 года, когда у Николая уже был биометрический паспорт, в качестве его документа указан паспорт с серией и номером MP 0000001, то есть обычный. Но наличие биометрического паспорта не предполагает владение обычным бумажным документом.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неоднократно отрицал существование коронавируса. В декабре 2020 года он заявлял, что не собирается делать прививку против COVID-19.

Незадолго до Нового года, 30 декабря, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор больше не будет общаться с журналистами, как раньше, из-за пандемии, добавив, что его здоровье является «вопросом государственной безопасности», и чиновники не будут рисковать заражением.

На пресс-конференции Песков выразил обеспокоенность тем, что «идут мутационные процессы, и вы видите, насколько сильны эпидемиологические волны гриппа разных штаммов».