Появились первые видео из Кабула, где террористы атаковали министерство связи Афганистана
В Сети
обнародовали первые видео из столицы Афганистана Кабула, где в субботу, 20
апреля, группа террористов атаковала здание министерства связи страны, расположенное
возле гостиницы для иностранцев.
На них видно, как
люди, находившиеся во время атаки в правительственном квартале, спешат покинуть
его, в то время как на фоне слышны звуки перестрелки и взрывы.
Сейчас территория
вокруг министерства оцеплена сотрудниками сил безопасности.
Ранее сообщалось,
что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв,
после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.
Информации о
погибших или пострадавших в результате нападения пока не поступало.