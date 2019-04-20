#
Питер Сантенелло
Привет от прабабушки
Александр Пасхавер
В чем наша слабость
Зоя Казанжи
Украина, думаешь у нас получится?
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Спецтема: Выборы президента Украины

Появились первые видео из Кабула, где террористы атаковали министерство связи Афганистана

Сегодня, 15:06
516
Цей матеріал також доступний українською
Появились первые видео из Кабула, где террористы атаковали министерство связи Афганистана - фото

Jim Huylebroek/Twitter

Правительственный квартал оцепили силы безопасности

В Сети обнародовали первые видео из столицы Афганистана Кабула, где в субботу, 20 апреля, группа террористов атаковала здание министерства связи страны, расположенное возле гостиницы для иностранцев.

На них видно, как люди, находившиеся во время атаки в правительственном квартале, спешат покинуть его, в то время как на фоне слышны звуки перестрелки и взрывы.

Сейчас территория вокруг министерства оцеплена сотрудниками сил безопасности.

Ранее сообщалось, что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв, после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.

Информации о погибших или пострадавших в результате нападения пока не поступало.

Теги:   Афганистан Кабул Теракт

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 19:48

img
Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции
Футбол

Сегодня, 21:44

img
Ювентус в восьмой раз кряду выиграл чемпионат Италии
Страны

Сегодня, 05:49

img
На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента - СМИ

Выбор редакции

Travel

Сегодня, 19:56

img
Слишком богат и успешен. Каким туристы видят Мюнхен
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 07:00

img
С персональным лифтом и звездными соседями. Самые дорогие квартиры Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра
События

Сегодня, 14:30

img
Осужденные и оккупированные. Что происходит с тысячами заключенных, после начала войны оказавшимися в руках "Л/ДНР"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться