Появились первые видео из Кабула, где террористы атаковали министерство связи Афганистана Сегодня, 15:06 516 Цей матеріал також доступний українською Jim Huylebroek/Twitter Правительственный квартал оцепили силы безопасности Jim Huylebroek/Twitter

В Сети обнародовали первые видео из столицы Афганистана Кабула, где в субботу, 20 апреля, группа террористов атаковала здание министерства связи страны, расположенное возле гостиницы для иностранцев.

На них видно, как люди, находившиеся во время атаки в правительственном квартале, спешат покинуть его, в то время как на фоне слышны звуки перестрелки и взрывы.

Сейчас территория вокруг министерства оцеплена сотрудниками сил безопасности.

An explosion followed by gunfire rocks one of the main commercial districts of #Afghanistan’s capital, #Kabul pic.twitter.com/0ATtbyGcGz — Press TV (@PressTV) 20 апреля 2019 г.

This is the heart of Kabul after today’s complex attack. pic.twitter.com/jnOQ19J7hi — BILAL SARWARY (@bsarwary) 20 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв, после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.

Информации о погибших или пострадавших в результате нападения пока не поступало.