Повышением потолка госдолга удалось предотвратить экономический коллапс — Байден

3 июня, 05:29
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Джо Байден (Фото:JIM WATSON/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:JIM WATSON/Pool via REUTERS)

Принятие закона о повышении потолка госдолга помогло предотвратить экономический кризис и коллапс в США.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg.

«Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс», — заявил Байден.

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По его словам, если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, США впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.

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«Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы ввергнута в рецессию», — добавил он.

В среду, 31 мая, Палата представителей Конгресса США разделилась, приняв законопроект о приостановлении ограничения госдолга в 31,4 триллиона долларов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Госдолг Дефолт

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