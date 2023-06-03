Повышением потолка госдолга удалось предотвратить экономический коллапс — Байден 3 июня, 05:29 Джо Байден (Фото:JIM WATSON/Pool via REUTERS)

Принятие закона о повышении потолка госдолга помогло предотвратить экономический кризис и коллапс в США.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg.



«Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс», — заявил Байден.

Видео дня

По его словам, если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, США впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.

«Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы ввергнута в рецессию», — добавил он.

В среду, 31 мая, Палата представителей Конгресса США разделилась, приняв законопроект о приостановлении ограничения госдолга в 31,4 триллиона долларов.