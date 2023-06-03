Повышением потолка госдолга удалось предотвратить экономический коллапс — Байден
Джо Байден (Фото:JIM WATSON/Pool via REUTERS)
Принятие закона о повышении потолка госдолга помогло предотвратить экономический кризис и коллапс в США.
Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg.
«Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс», — заявил Байден.
По его словам, если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, США впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.
«Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы ввергнута в рецессию», — добавил он.
В среду, 31 мая, Палата представителей Конгресса США разделилась, приняв законопроект о приостановлении ограничения госдолга в 31,4 триллиона долларов.