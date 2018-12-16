Повторного голосования по Brexit не будет - британский министр Сегодня, 12:16 237 Цей матеріал також доступний українською Министр образования Великобритании Дэмиан Хайндс

Министр образования Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что правительство не планирует проведение повторного референдума по Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

"Народ уже проголосовал, у нас был референдум, и теперь мы должны приступить к его осуществлению", - заявил Хайндс.

Он охарактеризовал план премьер-министра Терезы Мэй о выходе Великобритании из Европейского Союза как "сбалансированное" соглашение, которое должны поддержать парламентарии.

Напомним, лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.