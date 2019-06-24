Обстрел аэропорта в Саудовской Аравии: один человек погиб, 21 ранен
В результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха в Саудовской Аравии погиб один человек, еще 21 был ранен.
Такие данные озвучили в военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает Радио Свобода.
Представитель повстанцев сообщил, что саудовские аэропорты Абха и Джизан вблизи границы с Йеменом атаковали с помощью беспилотников.
При этом военная коалиция, которая воюет с повстанцами, факт нападения на аэропорт Джизан не подтвердила. А о том, какое оружие было использовано в нападении на аэропорт Абха, не сообщила.
Ранее сообщалось, что восемь человек были ранены в результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в его четырехлетней войне с шиитскими повстанцами движения Хути. Конфликт рассматривают как непрямую войну между Саудовской Аравией и ее главным конкурентом в регионе — Ираном.