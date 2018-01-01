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Повреждение Триумфальной арки в Париже: возможный ущерб оценили в миллион евро

Сегодня, 10:40
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"Желтые жилеты" устроили масштабную акцию протеста в Париже

Триумфальная арка в Париже получила серьезные повреждения в результате протестов "желтых жилетов".

Об этом сообщил глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль, пишет DW.

"Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", - сказал он.

По словам Белаваля, протестующие обезглавили мраморную статую Наполеона, а одну из скульптур тридцатых годов разрушили на мелкие кусочки.

Ранее сообщалось, что агрессивно настроенные активисты повредили декоративную отделку монумента, разбили некоторые статуи и исписали стены надписями: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты триумфуют".

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Желтые жилеты в Париже обрисовали и повредили Триумфальную арку

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Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

Теги:   Протест Ущерб Париж Франция

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