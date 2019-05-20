Повод для уголовного производства. Курц прокомментировал видео Spiegel
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что видео Spiegel с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе является поводом для уголовного производства.
Об этом сообщает Bild.
«На видео мы наблюдаем ужасные вещи. Речь идет о злоупотреблении властью и предложениях коррупционного характера», — заявил Курц.
Ранее Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.
Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.
Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.
Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.
Позже Штрахе подал заявление об отставке.