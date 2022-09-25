«Интересует украинцев». Как результаты парламентских выборов в Италии повлияют на поддержку Украины — эксперт 25 сентября, 17:54 Эксклюзив НВ Парламентские выборы в Италии 25 сентября 2022 (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Сегодня, 25 сентября, проходят парламентские выборы в Италии, они не повлияют на позицию страны в отношении Украины, считает Виктория Вдовиченко, эксперт по международным отношениям. Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

Вдовиченко считает, что результаты текущих выборов в Италии будут влиять преимущественно на внутренние процессы в стране и вряд ли изменят внешнюю политику Италии:

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«Ориентир этого избирательного процесса больше, все же, [касается] внутренней политики. О внешней политике, в частности,о позиции Италии в отношении Украины и неизменной поддержке [Италией Украины] или наоборот переменной поддержки, очень часто интересующей украинскую аудиторию, на этих выборах речь не идет».

Поэтому, по мнению Вдовиченко, заявление бывшего премьер-министра Италии и многолетнего друга российского диктатора Владимира Путина, а сейчас лидера одной из партий, участвующей в выборах, Сильвио Берлускони в преддверии итальянских выборов вызвало такой резонанс. Он заявил, что Путина до войны «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей».

В то же время в своем заявлении Берлускони назвал войну РФ против Украины «неоправданной и неприемлемой» и подчеркнул, что Италия — с ЕС и НАТО.

Эксперт добавила, что о минимальном влиянии текущих итальянских выборов на отношения между Римом и Киевом свидетельствует и реакция главы другой итальянской партии - Джорджии Мелони, которой сейчас прогнозируют победу на этих выборах. В заявлении Мелони речь шла о постоянной поддержке Украины.

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