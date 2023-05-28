«У Путина нет хороших вариантов». В РФ формируется новый центр власти. О чем договорились охранник и повар диктатора — Яковина 28 мая, 15:10 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

За спиной у российского диктатора Владимира Путина уже формируется новый центр власти или центр принятия решений, убежден международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Radio NV он рассказал, о чем договорились повар, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, и охранник Путина, ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Поговорим об интервью, которое начальник ЧВК Вагнер Евгений Пригожин дал одному из телеграм-каналов. В этом полуторачасовом интервью был довольно сумбурный поток мыслей.

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Я так понимаю, некоторые вещи Пригожин говорить пока еще боится, пока еще стесняется. Он пока лишь только намекал, хотя было понятно, о чем там речь идет.

Если разделить его выступление на кусочки, а потом их склеить в правильной последовательности, а не в той, в которой он говорил, суть выступления будет примерно следующая.