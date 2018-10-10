Потоки воды сносили припаркованные автомобили: подборка видео масштабного наводнения на Майорке

Очевидцы наводнения на Майорке публикуют в Сети видео, демонстрирующие масштабы стихийного бедствия, обрушившегося на испанский остров.
На них видно, что мощные потоки воды превратили улицы в настоящие реки, течение которых было настолько сильным, что уносило за собой даже автомобили.
Ранее сообщалось, что жертвами наводнения на Майорке стали уже девять человек, еще около 20 считаются пропавшими без вести.
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Причиной потопа на острове стали мощные ливни. По данным местных властей, всего за несколько часов там выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.
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