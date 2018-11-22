"Потерял все": пострадавший вместе со Скрипалями полицейский рассказал, как Новичок изменил его жизнь

Пострадавший при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери сотрудник британской полиции Ник Бейли заявил, что его семья потеряла дом и все свое имущество после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

В своем первом интервью после случившегося он рассказал BBC, что все вещи из его дома были уничтожены специалистами по химзащите.

"Мы не только потеряли дом, мы потеряли все наше имущество. Детские вещи, машины. Мы потеряли все это", - рассказал он.

Ник Бейли вступил в контакт с Новичком во время осмотра дома Скрипалей, где ядовитое вещество было нанесено на дверную ручку.

По его словам, он почувствовал себя плохо через несколько часов. Однако он связал ухудшение самочувствия с усталостью и стрессом. На следующее утро его госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Солсбери.

"Мои зрачки стали как булавочная головка, я потел и мне было жарко", - сказал 38-летний отец двоих детей.

Когда Бейли сообщили, что в его крови обнаружен Новичок, он испугался. "Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови" - сказал он.

Лечение, по словам полицейского, было болезненным и стрессовым.

"Я все время был в сознании. Мне делали много инъекций. Мне ставили по пять-шесть капельниц. Физически я чувствовал себя немного онемевшим", - рассказал Бейли.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.